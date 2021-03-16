Керівники фінансових установ будуть запрошені Нацбанком на розгляд актів про правопорушення для надання пояснень або заперечень щодо допущених порушень.

За результатами перевірки звітності за друге півріччя 2020 року Національний банк встановив, що обов'язкові фінансові нормативи порушили 46 страхових компаній і 9 кредитних спілок.

Про це повідомив Нацбанк на своєму офіційному сайті.

"Національний банк України за результатами перевірки звітності за друге півріччя 2020 року встановив низку порушень обов'язкових фінансових нормативів, які впливають на платоспроможність страхових компаній і кредитних спілок. Обов'язкові фінансові нормативи порушили 46 страхових компаній і 9 кредитних спілок", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що регулятор зафіксував факти неподання звітності 15 страховиками і 14 кредитними спілками. Страхові компанії, які не надали звітність, тривалий час мали складнощі з дотриманням обов'язкових фінансових нормативів.

За результатами порушень Національний банк склав відповідні акти та надіслав фінансовим установам, які мають право протягом семи робочих днів із дня отримання акта надати Національному банку письмові заперечення або пояснення щодо вчиненого порушення.

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Керівники фінансових установ будуть запрошені Нацбанком на розгляд актів про правопорушення для надання пояснень або заперечень щодо допущених порушень.

"Запрошення буде направлено не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати такого розгляду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України в березні 2021 року запровадив дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках, щоб забезпечити безперервність банківського нагляду в умовах карантину та зменшити ризики для здоров'я працівників банків та Національного банку.

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Автор: Богдан Слуцький