З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів ЄСВ.

З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки для сплати коштів ЄСВ.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

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"З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску", - йдеться в повідомленні.

У ДПС розказали, як буде заповнюватися поле "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також надали дані про небюджетні рахунки 3556 у розрізі територіальних органів ДПС.

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Автор: Катерина Лиманська