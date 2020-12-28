З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки для сплати коштів ЄСВ.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.
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"З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску", - йдеться в повідомленні.
У ДПС розказали, як буде заповнюватися поле "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також надали дані про небюджетні рахунки 3556 у розрізі територіальних органів ДПС.
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