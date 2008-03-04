Гіршфельд майже на вершині «Граніту»

Харків. 4 березня. УНІАН. Президент АТ УПЭК Анатолій ГІРШФЕЛЬД обраний першим заступником голови Харківської обласної організації «Граніт», яка є регіональним представництвом Українського союзу промисловців та підприємців в Харківщини.

Як повідомляє прес-служба УПЕК, А.ГІРШФЕЛЬДА було обрано на звітно-виборних зборах «Граніту» 25 лютого за поданням голови організації Григорія МАЛЮКА.

«УПЕК є найбільшим у Харкові працедавцем та одним з найбільших платників податків. А ГІРШФЕЛЬД має успішний досвід у відновленні промислових підприємств регіону, зацікавлений у збереженні та примноженні традицій індустріального Харкова», - сказав про свого заступника Г.МАЛЮК.