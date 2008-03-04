Христоєв призначений радником Добкіна

Харків. 4 березня. УНІАН. Колишній заступник міністра спорту харків’янин Віктор ХРИСТОЄВ призначений радником Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, розпорядженням про це було підписано наприкінці лютого.

В.ХРИСТОЄВ призначений радником мера з питань підготовки до фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Харкові.

До роботи у Києві В.ХРИСТОЄВ очолював міське управління фізкультури і спорту, а ще раніше – таке ж управління в обласній структурі влади.