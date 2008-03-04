Христоєв призначений радником Добкіна
11:43, 04 березня 2008Харьків
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З питань підготовки до Євро-2012
Харків. 4 березня. УНІАН. Колишній заступник міністра спорту харків’янин Віктор ХРИСТОЄВ призначений радником Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, розпорядженням про це було підписано наприкінці лютого.
В.ХРИСТОЄВ призначений радником мера з питань підготовки до фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Харкові.
До роботи у Києві В.ХРИСТОЄВ очолював міське управління фізкультури і спорту, а ще раніше – таке ж управління в обласній структурі влади.
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