ФК Харків розгромив Нафтовика

Харків. 7 квітня. УНІАН. У виїзній грі 24-го туру чемпіонату України з футболу ФК Харків завдав нищіної поразки охтирському Нафтовику з рахунком 4:1.

Як передає кореспондент УНІАН, це перша перемога харківського клубу у другому колі.

Голи забили Федецький, 25 (0:1); Зайчук, 42 (1:1); Федецький, 70 (1:2); Федецький, 77 (1:3); Гунчак, 80 (1:4).

За словами тренера Нафтовика Валерія ГОРОДОВА, за час його роботи в Охтирці це перша таку велика поразка його команди.

Після цього виграшу ФК Харків з 23 очками перемістився одразу на 11 місце, хоча з небезпечної зони не вийшов. Таку ж кількість очок мають Ворскла і донецький Металург.

Наступну гру ФК Харків зіграє 13 квітня з луганською Зорею на своєму полі.

Лідирують у Чемпіонаті: Динамо (55 очок), Шахтар (53), Дніпро (51).

Результати інших матчів:

Динамо - Металург Д 3:3 (Бангура 10, Алієв 49, Мілевський 57 – Фернандеш 4, Косирін 42, 59)

Закарпаття – Карпати 1:2 (Козоріз 10 – Кирильчик 44, Худобяк 45)

Зоря - Кривбас 1:2 (Луценко 29 (пен.) - Бюлюкбаші 19, Бартулович 62)

Шахтар - Чорноморець 0:1 (Коритько 25 пен.)

Ворскла - Металург З 2:1 (Кравченко 12, Цуррі 90 - Кабанов 83)

Металіст - Дніпро 1:0 (Слюсар 90).