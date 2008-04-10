Погода на 11 - 15 квітня

Харків. 10 квітня. УНІАН. Завтра, 11 квітня, у західних областях України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території - без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на узбережжі морів 9-14°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

12-13 квітня утримається мінлива хмарність. 12 квітня у західних, а вдень також і в північних областях, 13 квітня в Україні, крім Криму та східної частини, часом дощі, місцями грози.

Температура вночі становитиме 7-12°; вдень 17-22°, в степовій частині Криму та на сході країни до 24°, на узбережжі морів 11-14°, 13 квітня у західних та північних областях зниження денної температури до 10-15°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 12 квітня 5-10°, 13 квітня 1-5° тепла.

14- 15 квітня у західній частині часом грозові дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території переважно без опадів, лише 14 квітня в Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ, вдень 15 квітня у північних областях місцями помірний дощ, гроза.

Температура вночі 3-8°, 14 квітня у західних та північних областях місцями 1-4° тепла; вдень 13-18°, у південній частині до 20°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Завтра у Києві без опадів. Температура вночі становитиме 9-11°, вдень - 17-19°.

12-13 квітня у столиці часом дощ, місцями гроза, лише вночі 12 квітня без опадів. Температура вночі 7-12° тепла; вдень 12 квітня 17-22°, 13 квітня зниження до 10-15°.

14-15 квітня у Києві переважно без опадів, лише вдень 15 квітня місцями дощі, грози. Температура вночі 3-8°, місцями 1-4° тепла; вдень 13-18°.