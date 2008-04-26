Харків. 26 квітня. УНІАН. Наталію ПЕЧЕРСЬКУ звільнено з посади начальника управління з питань внутрішньої політики Харківськкої облдержадміністрації за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це іфнормує сайт ОДА.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав розпорядження на підставі заяви Н.ПЕЧЕРСЬКОЇ.

Н.ПЕЧЕРСЬКУ було призначено на цю посаду одразу після «помаранчевої революції».