Металіст здобув п’яту поспіль «суху» перемогу
Набравши в 27 іграх 58 очок, харків’яни посідають третю сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи Дніпро на 4 очки…
У черговому матчі 27-го туру України з футболу харківський Металіст у Кривому розі в виграв у Кривбаса з рахунком 3:0.
Як передає кореспондент УНІАН, це п’ята поспіль «суха» перемога харків’ян. У цих зустрічах забито 11 м’ячів.
У Кривому розі голи у ворота суперника забили Ганчаржик 29, Дівич 45, Коельйо 66.
Після 27 ігор Металіст набрав 58 очок і перебуває на 3 місці турніронї таблиці.
«Напевно, всi розумiють, що у Кривбаса проблеми фінансового характеру, - сказав тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ. - Футболісти грають без емоцій. Хоча за складом команда аж ніяк не заслуговую такого місця. Без емоцій футболу немає. Ми сьогодні перемогли досить легко, хоча я й не можу сказати, що це була наша краща гра.
Але результат прийнятний. Тим більше на виїзді 3-0. Боротьба з Дніпром за третю позицію продовжується. Ще залишилось три матчі. Пiсля, будемо рахувати очки...».
Решта результатів 27го туру (у турі не було жодної нічиєї, забито 23 голи):
Карпати - Шахтар 2:4 (Фещук 22, Худобяк 48 - Гладкий 10, Фернандіньо 28, Брандау 30, 89 пен)
Металург Д - Закарпаття 5:0 (Косирін 6, 24, 66, Ткаченко 35, Аракелян 88)
ФК Харків - Ворскла 0:3 (Цуррі 38 пен, Чичиков 43, Єсін 55)
Металург З - Арсенал 0:1 (Лисенко 71)
Динамо - Зоря 3:0 (Мілевський 30, Алієв 45, Кравець 90)
Нафтовик - Таврія 0:1 (Гоменюк 89)
Дніпро - Чорноморець 1:0 (Шершун 30).
Таким чином, перші п`ять команд узяли по три свої очки і залишилися на колишніх місцях: Шахтар 65, Динамо 64, Металіст 58, Дніпро 54, Таврія 43 очки.
Далі йдуть Арсенал 37, Чорноморець 36, Металург З 33, Ворскла 32, Металург Д 30, Карпати 29, Кривбас 28, ФК Харків 26, Зоря 25, Нафтовик 22, Закарпаття 18. Зазначимо, що з шістьох команд, які замикають таблицю, жодна не виграла.