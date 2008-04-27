Металіст здобув п’яту поспіль «суху» перемогу

У черговому матчі 27-го туру України з футболу харківський Металіст у Кривому розі в виграв у Кривбаса з рахунком 3:0.

Як передає кореспондент УНІАН, це п’ята поспіль «суха» перемога харків’ян. У цих зустрічах забито 11 м’ячів.

У Кривому розі голи у ворота суперника забили Ганчаржик 29, Дівич 45, Коельйо 66.

Після 27 ігор Металіст набрав 58 очок і перебуває на 3 місці турніронї таблиці.

«Напевно, всi розумiють, що у Кривбаса проблеми фінансового характеру, - сказав тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ. - Футболісти грають без емоцій. Хоча за складом команда аж ніяк не заслуговую такого місця. Без емоцій футболу немає. Ми сьогодні перемогли досить легко, хоча я й не можу сказати, що це була наша краща гра.

Але результат прийнятний. Тим більше на виїзді 3-0. Боротьба з Дніпром за третю позицію продовжується. Ще залишилось три матчі. Пiсля, будемо рахувати очки...».

Решта результатів 27го туру (у турі не було жодної нічиєї, забито 23 голи):

Карпати - Шахтар 2:4 (Фещук 22, Худобяк 48 - Гладкий 10, Фернандіньо 28, Брандау 30, 89 пен)

Металург Д - Закарпаття 5:0 (Косирін 6, 24, 66, Ткаченко 35, Аракелян 88)

ФК Харків - Ворскла 0:3 (Цуррі 38 пен, Чичиков 43, Єсін 55)

Металург З - Арсенал 0:1 (Лисенко 71)

Динамо - Зоря 3:0 (Мілевський 30, Алієв 45, Кравець 90)

Нафтовик - Таврія 0:1 (Гоменюк 89)

Дніпро - Чорноморець 1:0 (Шершун 30).

Таким чином, перші п`ять команд узяли по три свої очки і залишилися на колишніх місцях: Шахтар 65, Динамо 64, Металіст 58, Дніпро 54, Таврія 43 очки.

Далі йдуть Арсенал 37, Чорноморець 36, Металург З 33, Ворскла 32, Металург Д 30, Карпати 29, Кривбас 28, ФК Харків 26, Зоря 25, Нафтовик 22, Закарпаття 18. Зазначимо, що з шістьох команд, які замикають таблицю, жодна не виграла.