Аваков привітав харків’ян з Великоднем

Харків. 27 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав мешканців області зі святом Восресіння Христового.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації.

Шановні харків’яни!

Вітаю вас з святом над святами і торжеством всіх торжеств – Воскресінням Христовим – Пасхою! Воскресіння Христове дає нам силу жити, боротися зі злом, із гріхом і бути впевненими, що правда завжди перемагає, що любов сильніше смерті. Вся історія людства підтверджує це.

Нехай Великдень, входячи до наших душ як вічне підтвердження перемоги добра й любові над темними силами, возвеличить земне буття й наповнить нас вірою у світле майбутнє.

Нехай Воскреслий Спаситель благословляє вас, всіх християн нашої Слобожанщини своєю любов’ю і благодаттю.