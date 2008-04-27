Аваков привітав харків’ян з Великоднем
Текст привітання на офіційному сайті ОДА
Харків. 27 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав мешканців області зі святом Восресіння Христового.
Текст вітання розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації.
Шановні харків’яни!
Вітаю вас з святом над святами і торжеством всіх торжеств – Воскресінням Христовим – Пасхою! Воскресіння Христове дає нам силу жити, боротися зі злом, із гріхом і бути впевненими, що правда завжди перемагає, що любов сильніше смерті. Вся історія людства підтверджує це.
Нехай Великдень, входячи до наших душ як вічне підтвердження перемоги добра й любові над темними силами, возвеличить земне буття й наповнить нас вірою у світле майбутнє.
Нехай Воскреслий Спаситель благословляє вас, всіх християн нашої Слобожанщини своєю любов’ю і благодаттю.