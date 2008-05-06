У Харкові пройдуть спортивні заходи до Дня Перемоги

Харків. 6 травня. УНІАН. В рамках заходів, приурочених 63-й річниці Перемоги над фашистськими загарбниками, у ці дні у Харкові проходять спортивно-масові заходи.

Про це інформує сайт міської ради.

Зокрема, 3 і 5 травня пройшла багатоденна велосипедна гонка на призи газети «Вечірній Харків».

6 травня, згідно з розпорядженням міського голови, на майдані Свободи відбудеться Слобожанська легкоатлетична Олімпійська миля.

7 травня у Харкові розпочнеться Чемпіонат України з велоспорту (16.00-19.00, міський автодром «Форум»). 8 травня велосипедисти змагатимуться на трасі, яка пройде вулицями Дизельна – Морозова – Плеханівська - Енергетична (11.00-15.00).

9 травня, в День Перемоги, на пр. Маршала Жукова об 11.00 стартує легкоатлетичний пробіг на дистанціях 3 км, 10 км і 20 км.

У зв’язку з проведенням змагань, тимчасово призупиняється рух транспорту:

8 травня: 11.00 - 15.00 – на вул. Дизельна, Морозова, Плеханівська, Енергетична;

5 травня: 16.00 - 19.00 – на пр. 50-річчя СРСР (район міського автодрому «Форум»);

6 травня: 13.00- 17.00 - на майдані Свободи;

9 травня: 11.00-13.00 – на пр. М. Жукова – бульв. Юр`єва - вул. Х.Дивізій - вул. Танкопія - пр. М.Жукова.