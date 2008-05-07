Розпочалося тестування випускників з історії України

Харків. 7 травня. УНІАН. Сьогодні в Україні розпочалося тестування випускників шкіл з історії України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, понад половина завдань тесту стосуються періоду новітньої історії України (ХХ та ХХІ століття). Близько 35% завдань відносяться до розділу нової історії, і близько 15% - стародавньої та середньовічної історії України.

Всього тест включає 60 завдань, які належать до чотирьох типів. Учасникам треба обрати одну правильну відповідь з чотирьох, знайти відповідність між поданою інформацією, утворивши логічні пари, встановити правильну послідовність подій та дати власну відповідь на так звані відкриті запитання, що стосуються історії нашої країни.

Нагадаємо, сьогодні відбувається незалежне оцінювання знань випускників шкіл з історії України. До участі в ньому зареєструвалося 98 тисяч 924 учасники. Близько 22 тисяч із них отримають тестові завдання з російським перекладом, ще близько 300 учасників – з перекладом угорською, румунською, молдовською та кримськотатарською мовами.