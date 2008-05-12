Синоптики обіцяють дощі

Харків. 12 травня. УНІАН. Синоптики прогнозують, що дощова погода в Україні протримається до кінця тижня.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, 13 травня вдень в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

14 травня очікуються місцями короткочасні дощі, грози (у південній та східній частині всюди); 15 травня без опадів, лише в Криму, Приазов`ї, на Закарпатті та Прикарпатті окремі грозові дощі.

Температура вночі 4-9° (15 травня в північних областях 1-6° тепла), на півдні та Закарпатті до 12°, 15 травня Україні, крім південної частини та більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 14-19° тепла, на півдні країни, Закарпатті, 15 травня і в західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

16-17 травня у південній та східній частині переважно без опадів, на решті території окремі невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 7-12°, у східній частині та Приазов`ї 4-9° тепла; вдень 17-22°, на Закарпатті, а 17 травня і в південній частині 20-25°.

Завтра у Києві переважно без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.

14-15 травня у столиці утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 14 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14 травня 4-9°, 15 травня 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла.

Впродовж 16-17 травня у Києві окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 17-22°.