У Харкові - виставка робіт-переможців конкурсу соціального плаката

Харків. 13 травня. УНІАН. В художній галереї АВЕК триває виставка робіт-переможців обласного конкурсу соціального плаката «Сирітство - це відчай, сім`я - це надія на життя».

Як порвідомляє сайт Харківської ОДА, в церемонії відкриття взяли участь голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, заступник керівника області Людмила БЄЛОВА, а також ректор Харківської академії дизайну і мистецтв Віктор ДАНИЛЕНКО.

Зокрема, за словами В.ДАНИЛЕНКА, на розгляд для участі в конкурсі надійшло 927 робіт від 539 авторів. У конкурсі соціального плаката взяли участь 11 ВНЗ та 7 шкіл Харківщини.

Головна мета цього заходу – привернення уваги до проблеми сирітства, адже на сьогоднішній день в області близько 5 тисяч дітей-сиріт, причому лише 1,5 тисячі з них біологічні сироти, - підкреслив А.АВАКОВ. Він також висловив надію, що у найближчі 2-3 роки 2 тисячі харківських дітей, котрі потребують усиновлення, знайдуть свої нові сім`ї.