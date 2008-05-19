Нічні розваги місцевих «шумахерів»: є людські жертви
11:05, 19 травня 2008Харьків
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Змагання стріт-рейсерів проходили вночі на трасі Харків-Красноград. Як результат - одна людина загинула, вісьмох покалічено…
У ніч з 17 на 18 травня на новій трасі Харків-Красноград відбулося ДТП, внаслідок якого сталися людські жертви.
Так звані стріт-рейсери, повідомляє видання «Главное», влаштували перегони по «бетонці» на вазівских автомобілях. Усього, за даним правоохоронців, було задіяно 60 авто 1, 6 і 7-ї моделей. За цим спостерігали близько 80 глядачів.
Один з автомобілів урізався в юрбу глядачів. Сумний підсумок гонок - один збитий насмерть (юнак 1990 р.н.), вісім постраждало. Причому троє перебувають у важкому стані.
Наступного дня «шумахер» сам прийшов до Дзержинського райвідділу міліції Харкова. Правоохоронці не виключають, що під час події водій був нетверезий.
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