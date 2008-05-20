Завтра на Сході обіцяють спеку до 30-31°

Харків. 20 травня. УНІАН. Завтра у західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°; у Карпатах вночі 7-12° тепла, вдень 13-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 24-29°, на сході та півдні подекуди 30-31°, на узбережжі морів 18-23°.

22-23 травня - мінлива хмарність. 22 травня у західній половині, 23 травня в Україні, крім Криму, Приазов`я та більшості східних областей, короткочасні дощі з грозами, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень у південній частині та східних областях 25-30°, у західних областях 22 травня 16-21°, 23 травня 12-17°, на решті території 22 травня 23-28°, 23 травня 20-25°.

24 травня - короткочасні дощі, місцями грози, у західних областях без істотних опадів; 25 травня в Україні припинення опадів. Поступове зниження температури вночі до 8-14°, у західних та північних областях до 3-10° тепла; вдень до 12-18°, у південній та східній частині до 17-23°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

22-23 травня - мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град, шквали 15-18 м/с, лише вночі 22 травня без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 22 травня 23-28°, 23 травня 20-25°.

24 травня - короткочасний дощ, 25 травня - без опадів. Зниження температури 24 травня вночі до 8-13°, 25 травня до 5-10°; вдень до 13-18°.