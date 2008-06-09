Людей покусав скажений вовк

Харків. 9 червня. УНІАН. Вовк, який наприкінці минулого тижня покусав на Харківщині людей, був хворий на сказ.

Про це повідромили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на головного санітарного лікаря Харківської області Івана КРАТЕНКА.

За його даними, це були групові випадки укусів людей вовками. Напади вовків на людей сталися 6-7 червня ц.р. у Первомайському та Кегичівському районах.

У кожному районі постраждало по 3 людини (всього 6 осіб), у тому числі 1 дитина. Всім були нанесені неспровоковані укуси різної важкості та локалізації ( в обличчя, голову, верхні та нижні кінцівки).

Станом на 7 червня 6 осіб отримували курс антирабічного лікування, у тому числі 5 – в умовах стаціонару.

Вовка, від укусів якого постраждали люди, у Кегичівському районі було вбито та 7 червня доставлено для лабораторного обстеження на сказ в обласну лабораторію ветеринарної медицини. У той же день встановлено діагноз – «сказ».

У районах здійснюється комплекс протиепізоотичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію осередку сказу, повідомив І.КРАТЕНКО.