На Євро-2008 не буде турецького маршу
00:14, 26 червня 2008Харьків
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1111 баранів залишилися живими
Харків. 26 червня. УНІАН. Пізно в середу закінчився перший півфінальний матч Євро-2008 Туреччина - Німеччина
Туреччина - Німеччина 2:3 (Борал 22, Шентюрк 86 - Швайнтайгер 27, Клозе 80, Лам 90).
У четвер відбудеться другий півфінальний матч Росія - Іспанія, в якому визначиться суперник Німеччини у фіналі 29 червня, і суперник Туреччини в матчі за третє місце.
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