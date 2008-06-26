На Євро-2008 не буде турецького маршу

1111 баранів залишилися живими

Харків. 26 червня. УНІАН. Пізно в середу закінчився перший півфінальний матч Євро-2008 Туреччина - Німеччина Туреччина - Німеччина 2:3 (Борал 22, Шентюрк 86 - Швайнтайгер 27, Клозе 80, Лам 90). У четвер відбудеться другий півфінальний матч Росія - Іспанія, в якому визначиться суперник Німеччини у фіналі 29 червня, і суперник Туреччини в матчі за третє місце.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter