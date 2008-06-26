Від сьогодні Харковом керує Кернес

Харків. 26 червня. УНІАН Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС від сьогодні вісім днів виконуватиме обов’язки міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, керувати містом Г.КЕРНЕС буде у зв’язку з відпусткою мера Михайла ДОБКІНА.

Згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА, з 26.06.2008 р. по 03.07.2008 р. повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради.

Мер Харкова взяв відпустку на 10 днів з 23 по 3 червня. У розпорядженні він вказав, що в ці дні перебуватиме в Італії. Текст розпорядження розміщений на сайті міськради.