Двох лозівчан засуджено на 14 і 15 років за вбивство жінки
Так хотілося випити
Харків. 27 червня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області двох ніде не працюючих мешканців Лозівського району віком 23 та 26 років засуджено відповідно на 15 і 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за розбій та умисне вбивство.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-слубі прокуратури області з посиланням на державного обвинувача Володимира ПОДОБАЙЛА, злочин було скоєно у серпні 2006 року опівночі в одному з сіл Лозівського району.
П’яні злочинці з метою роздобути гроші напали на жінку. Нападники збили з ніг землячку, почали нещадно і жорстоко бити її ногами. Увійшовши в раж, молодший вихопив кухонний ніж і умисно завдав потерпілій численних ударів у життєво важливі органи. Інший знайшов шматок шлакоблоку і двічі ударив ним нічну перехожу по голові, вщент розтрощивши їй обличчя.
Переконавшись, що жінка без ознак життя, перший із нападників заволодів її мобільним телефоном, а інший – 50 гривнями, після чого обидва втекли. Вранці того ж дня молодик продав телефон на ринку в м. Лозова, а інший спокійно, як наче нічого й не сталося, розплатився за пиво у сільському кафе. Але вже за день злочин було розкрито працівниками міліції.
Суд визнав вину обох злочинців доведеною, повідомили у прес-службі.