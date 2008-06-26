Облрада засідає в Балаклії

Харків. 26 червня. УНІАН. У ці хвилини в Балаклії розпочинається чергова сесія Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному - 42 питання.

Зокрема, депутати планують заслухати звіт про збори коштів за оренду землі, з яким має виступити начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Михайло ЖОРНИК.

Серед інших питань – розгляд протестів прокурора на рішення облради про позаблоковий статус Харківщини та щодо програми «Земля – людям».