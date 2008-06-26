Облрада засідає в Балаклії
10:34, 26 червня 2008Харьків
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На порядку денному 42 питання
Харків. 26 червня. УНІАН. У ці хвилини в Балаклії розпочинається чергова сесія Харківської обласної ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному - 42 питання.
Зокрема, депутати планують заслухати звіт про збори коштів за оренду землі, з яким має виступити начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Михайло ЖОРНИК.
Серед інших питань – розгляд протестів прокурора на рішення облради про позаблоковий статус Харківщини та щодо програми «Земля – людям».
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