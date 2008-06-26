Правозахисники пікетують прокуратуру

Харків. 26 червня. УНІАН. Представники Харківської правозахисної групи (ХПГ) сьогодні проведуть у місті акції в рамках Міжнародного дня захисту жертв катувань.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співголова ХПГ Євген ЗАХАРОВ, зокрема, сьогодні з 11.00 до 12.00 члени ХПГ та потерпілі від катувань проведуть пікетування прокуратури Харківської області.

За його словами, українські правозахисники стурбовані відсутністю ефективного розслідування заяв про катування та інші види незаконного насильства.

Крім того, о 14.00 у прес-центрі ринкових реформ (вул. Мироносицька 42) відбудеться

прес-конференція, а о 16.30 в прес-центрі «Майдан Свободи» (майдан

Свободи 8) – круглий стіл, присвячені проблемі катувань та жорстокого

поводження та протидії цим ганебним явищам.