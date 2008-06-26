Шумілкін очолив Єдиний Центр
10:54, 26 червня 2008Харьків
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Рішення партконференції
Харків. 26 червня. УНІАН. Обласну організацію партії «Єдиний Центр» (ЄЦ) очолив депутат Харківської обласної ради, колишній мер Харкова Володимир ШУМІЛКІН.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі ЄЦ, таке рішення ухвалили делегати партконференції, яка відбулася 25 червня у Харкові.
Конференція сформувала керівні органи обласного осередку ЄЦ, а також обрала делегатів на з’їзд партії.
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