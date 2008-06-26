Шумілкін очолив Єдиний Центр

Рішення партконференції

Харків. 26 червня. УНІАН. Обласну організацію партії «Єдиний Центр» (ЄЦ) очолив депутат Харківської обласної ради, колишній мер Харкова Володимир ШУМІЛКІН. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі ЄЦ, таке рішення ухвалили делегати партконференції, яка відбулася 25 червня у Харкові. Конференція сформувала керівні органи обласного осередку ЄЦ, а також обрала делегатів на з’їзд партії.

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