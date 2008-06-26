Фрація БЮТ не бере участі в сесії облради

Харків. 26 червня. УНІАН. Фракція БЮТ Харківської обласної ради не бере участі в роботі XXIX сесії облради V скликання, яка сьогодні проходить у районному центрі Балаклія.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова фракції БЮТ Андрій СТРОНОВ, рішення про відмову брати участь у цій сесії було ухвалене на спільному засіданні фракції БЮТ та бюро обласної парторганізації ВО «Батьківщина».

За словами А.СТРОНОВА, бютівці вважають нічим не виправданим практику проведення сесій облради поза сесійною залою – будь то площа міста чи приміщення районної ради, оскільки це є порушенням регламенту і може мати, на його думку, певні правові наслідки щодо прийнятих рішень.

«Ми не бачимо підстав, чому треба проводити так звані виїзні засідання. При всій повазі до Балаклії, в порядку денному, наскільки відомо, немає жодного з питань, які б стосувалися життя райцентру», - сказав А.СТРОНОВ.

При цьому керівник фракції звернув увагу на складнощі в організації і проведенні «виїзних» засідань та на додаткові витрати. Крім того, вважає він, таким чином відбувається порушення регламенту. «Це не зовсім серйозно з боку більшості проводити виїзні сесії, - сказав голова фракції, - адже всі рішення відбуваються в порушення ренгламенту і вони можуть бути оскаржені в суді».

А.СТРОНОВ нагадав, що в травні сесію проводили на площі у Харкові, і вважає «непослідовною і нещирою» позицію керівництва облради, яке, за його словами, в тому випадку говорило, що «змушене проводити сесію на майдані через відсутність коштів для сплати за оренду зали засідань облради, а сьогодні, виходить, ці кошти для засіданні в Балаклії знаходить».

Та головне, ще раз наголосив голова фракції, створюється прецедент, коли всі рішення «виїзних» сесій «стають сумнівними з юридичної точки зору».