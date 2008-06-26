Облрада висловила недовіру голові держкомзему

Харків. 26 червня. УНІАН. Центральним пунктом порядку денного «сесії на виїзді» Харківської облради, що проходить сьогодні, 26 червня, у Балаклії стало питання: «Про заходи, які здійснюються місцевими органами виконавчої влади для врегулювання питань щодо скорочення заборгованості зі сплати за землю та укладення договорів оренди».

Як передає видання «Главноє», спочатку, за традицією, депутатам показали кіно про «землі, що пустують» на Харківщині. Далі обговорення питання, знову ж за традицією, переросло в обструкцію «антинародного уряду Тимошенко» взагалі та фракції БЮТ в облраді зокрема. Закінчилося все висловленням недовіри начальнику Харківського обласного управління земельних ресурсів Дмитру ЮРЧЕНКУ. Це була пропозиція голови комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування Олега СУПРУНА (Партія регіонів). Народні обранці вирішили також звернутися до керівництваДержкомзему з проханням визнати роботу Д.ЮРЧЕНКА незадовільною.

Крім того, депутати рекомендували Харківській облдержадміністрації розробити перелік заходів, спрямованих на ефективне використання земель сільгоспризначения, а також на залучення молоді для роботи на селі.