Звільнено з посади начальника обласної міліції

Харків. 26 червня. УНІАН. Колегія МВС України, яка сьогодні пройшла в Запоріжжі під головуванням Міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, звільнила з посади начальника Головного управління МВС України в Харківській області генерал-майора міліції Станіслава КРИЖАНОВСЬКОГО.

Як передає кореспонден УНІАН, згідно з повідомленням офіційного веб-сайту МВС, підставо для звільнення С.КРИЖАНОВСЬКОГО стали «незадовільні результати оперативно-службової діяльності в пріоритетних сферах».

С.КРИЖАНОВСЬКИЙ очолював харківську міліцію з травня 2007 року.