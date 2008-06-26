Іспанія – Росія: версія букмекерів

Харків. 26 червня. УНІАН. Букмекери вважають збірну Іспанії фаворитом сьогоднішнього півфінального матчу Євро-2008 з Росією, повідомляє «Кореспондент».

У букмекерской конторі Bet365 ставки на перемогу Іспанії в основний час матчу приймаються з коефіцієнтом 2,1 (чим нижче коефіцієнт, тим вище оцінюється ймовірність події). Коефіцієнт на нічию дорівнює 3,3, на перемогу Росії - 3,6.

Найбільш імовірний рахунок, на думку аналітиків Bet365 - 1:0 на користь іспанців. Ставки на такий результат приймаються з коефіцієнтом 6. Нічия в основний час із рахунком 1:1 і 0:0 оцінюється з коефіцієнтами відповідно 6,5 і 7,5. Четвертим серед найбільш імовірних результатів значиться перемога росіян 1:0. Коефіцієнт на такий рахунок матчу дорівнює 8.

Цікаво, що букмекери вважають Росію фаворитом матчу в тому випадку, якщо командам прийде грати додатковий час. Ставки на перемогу підопічних Гуса Хиддинка в овертаймі приймаються з коефіцієнтом 11. Перемога іспанців у додатковий час принесе збільшення ставки в 13 разів.

Якщо справа в матчі дійде до серії післематчевих пенальті, статус фаворита букмекерів знову здобуде Іспанія. Перемога іспанців у серії одинадцятиметрових оцінюється з коефіцієнтом 11. Коефіцієнт на те, що серія пенальті принесе путівку у фінал росіянам, дорівнює 12.

Гравці на біржі ставок Betfair також вважають іспанців фаворитами півфіналу. Коефіцієнт на вихід збірні Росії у фінал турніру становить 2,46, що відповідає оцінці шансів росіян в 40 відсотків. Шанси іспанців зіграти з Німеччиною 29 червня оцінюються в 60 відсотків. Коефіцієнт на вихід підопічних Луїса Арагонеса у фінал Євро-2008 на Betfair дорівнює 1,65.