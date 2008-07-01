Розслідуються 2 справи за фактами нападу на депутата Руденка

Харків. 1 липня. УНІАН. Міліція розслідує загалом дві кримінальні справи за фактами нападу на керівника фракції «Наша Україна» в Харківській міськраді Андрія РУДЕНКА.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, крім справи про напад на А.РУДЕНКА з боку секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, яку порушив прокурор області Василь СИНЧУК, у травні ц.р.було порушено ще одну справу за фактом побиття депутата.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, ця кримінальна справа порушена слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції м. Харкова за фактом нападу на А.РУДЕНКА, який стався 15 березня 2007 року.

Встановлено, поінформувала вона, що того дня близько 21.00 на площі Свободи у Харкові троє невстановлених осіб руками та ногами нанесли кілька ударів А.РУДЕНКУ. Згідно з актом судово-медичного огляду, нападники заподіяли депутату тілесні ушкодження легкого та середнього ступеня тяжкості.

Цю справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Кримінальна справа, яку порушив прокурор області за фактом нападу на А.РУДЕНКА з боку Г.КЕРНЕСА у приміщенні міськради (ч.1 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство), прийнята до впровадження слідчим відділом Харківського міського управління міліції, повідомила Л.ВОЛКОВА.

Слідство за обома цими кримінальними справами триває, зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, протягом дня 15 березня 2007 р. на майдані Свободи в центрі Харкова тривало масове протистояня, викликане забороною міської влади проводити на цій площі мітинг громадської організації «Народна самооборона». Сторону влади представляв на майдані Г.КЕРНЕС. У подіях 15 березня 2007 р. на майдані Свободи брали участь, зокрема, народні депутати України Давид ЖВАНІЯ і Микола КАТЕРИНЧУК (блок НУ-НС), а також Василь ГРИЦАК з групою депутатів від Партії регіонів.

На знімку:Харків,майдан Свободи 15 березня 2007 р.

Фото Андрія Кравченка