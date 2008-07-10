11 липня Харків звітуватиме про підготовку до Євро-2012

Харків. 10 липня. УНІАН. 11 липня Харків має провести звіт про підготовку до Євро-2012.

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 р. та спорту, для завершення роботи над Генеральним планом інфраструктури для забезпечення проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу в Кабінеті міністрів України 11 липня ц.р. запланований звіт Харківської міської ради з питань підготовки транспортної, спортивної та готельної інфраструктур і медичного обслуговування, підготовки інфраструктури міста до проведення чемпіонату.

У Кабмін поїдуть директори профільних департаментів міської ради під головуванням першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА.