На Харківщині виявлено понад 4,6 тис. порушень земельного законодавства

У Харківській області в ході проведених за останні півтора роки майже 9 тис. перевірок дотримання вимог земельного законодавства на об’єктах виявлено 4 тис. 622 порушень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з контролю за використанням та охороною земель у Харківській області.

Більше всього порушень виявлено у документах щодо земель житлової та цивільної забудови (2046 порушень), енергетики (955), транспорту (721) та земель сільськогосподарського призначення (573). Вони стосувалися оформлення права користування земельними ділянками та процедури набуття цього права.

Контролюючими органами складалися протоколи про адміністративні правопорушення при використанні земель та видавалися приписи щодо усунення виявлених порушень.