У Харкові готують заходи до Дня міста за участю Януковича

Ряд керівників комунальних підприємств і бюджетних організацій Харкова одержали від харківської міської влади неофіційні інструкції щодо організації мітингу за участю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, приуроченого до святкування 23 серпня Дня міста.

Про це УНІАН повідомило джерело у міській організації Партії регіонів.

Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Харкова, серед яких - покладання вінків до могил і пам`ятників визволителям Харкова від німецько-фашистських загарбників, участь в добродійних акціях, урочистих відкриттях ряду об`єктів, а також участь у святковому концерті і салюті.

За даними співбесідника агентства, керівників підприємств і організацій попереджають про особисту відповідальність за організацію «зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з харків`янами». Складаються списки учасників заходів, а також маршрути пересування і точки розміщення. «Прихильників» з області планується забезпечити безплатним транспортом, харчуванням і «добовими» у розмірі 100 грн.

За інформацією джерела, міська влада Харкова в даний час намагається переконати В.ЯНУКОВИЧА в необхідності старту його виборчої кампанії з виборів Президента України саме з Харкова. Мерія нібито розглядає даний візит і «успішний прийом» лідера Партії регіонів як можливість реабілітуватися в очах керівництва партії за зниження рейтингу і як демонстрацію підтримки угруповання КЕРНЕС–ДОБКІН–ШЕНЦЕВ у регіональному відділенні Партії регіонів у боротьбі з групою голови Харківської облради Василя САЛИГІНА і ставлеників Євгена КУШНАРЬОВА, які залишилися (Геннадій КЕРНЕС – секретар Харківської міськради, Михайло ДОБКІН – міський голова Харкова, Дмитро ШЕНЦЕВ – народний депутат України від Партії регіонів). Під час урочистих заходів і неофіційного спілкування з лідером партії нібито передбачається «зведення до мінімуму» участі В.САЛИГІНА і лояльних до нього депутатів-«регіоналів», повідомляє джерело.

За інформацією з міської організації Партії регіонів, до приїзду В.ЯНУКОВИЧА вже готується велика кількість рекламно-пропагандистської продукції (вітальні білборди, проспекти, спецвипуски газет, телевізійні ролики). Компаніям, що розміщують зовнішню рекламу, з боку мерії рекомендовано кращі рекламні площі виділити під В.ЯНУКОВИЧА і М.ДОБКІНА, а носії з менш виграшною локацією – віддати під вітання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА і В.САЛИГІНА.