Затримано командира військової частини у Лозовій

Харків. 2 вересня. УНІАН. Затримано командира розташованої у місті Лозова військової частини А0829 Олександра ПОЛЯКОВА.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА.

Затримання здійснено згідно зі статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу України, відзначає військова прокуратура Центрального регіону.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, оперативно-розшукові заходи щодо розслідування пожежі і вибухів на 61-му арсеналі військової частини А0829 у Лозовій здійснюють військова контррозвідка та Управління СБУ у Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 року близько 16 години і триває досі. Унаслідок пожежі вибухають боєприпаси. За оперативною інформацією, в результаті НП ніхто з людей не постраждав. Значна частина мешканців 5-кілометрової зони були евакуйовані.

Військова прокуратура Центрального регіону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів згідно з ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.