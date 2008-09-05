Облрада за утилізацію всіх боєприпасів в області

Харків. 5 вересня. УНІАН. Харківська обласна рада наполегливо просить Президента, Верховну раду та Кабінет міністрів України у найкоротші терміни вирішити питання утилізації всіх боєприпасів, що знаходяться на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення ухвалили депутати на позачерговій сесії облради, яка обговорила ситуацію, що склалася внаслідок пожежі на території 61-го арсеналу Міноборони України в м. Лозовій, а також питання надання допомоги постраждалим та недопущення подібного в інших районах Харківської області, де розташовані склади зброї.

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У зверненні міститься прохання про фінансування з державного бюджету заходів щодо усунення негативних наслідків від пожежі та вибухів у навколишньому природному середовищі територій, що постраждали, а також заклик виділити кошти на компенсацію втрат, завданих громадянам, підприємствам, установам та організаціям внаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території військової частини А-0829 у м. Лозовій. За приблизними підрахунками експертних комісій грошовий еквівалент завданої шкоди лише тільки по житлово-комунальному господарству сягає 50 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів України, яке відбулося 3 вересня 2008, виділено з резервного фонду держбюджету близько 18 млн. грн. на відновлення інфраструктури у зоні катастрофи.