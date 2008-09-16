БЮТ вимагає відставки Добкіна й Кернеса
Акція харків’ян у Києві
Харків. 16 вересня. УНІАН. Під будинком Верховної ради проходить мітинг харківських активістів БЮТ, які виступають за відставку Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТу, активісти-бютівці вимагають від парламентарів заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань керівництва Харкова та продовжити її роботу.
«Діяльність ДОБКІНА й КЕРНЕСА у Харкові – це не лише біда для харків`ян, але й ганьба для органів державної влади в Україні та для країни в цілому», - сказано в заяві мітингуючих.
Якщо парламентарі не захочуть звернути увагу на «харківську проблему» і відмовляться заслухати цього тижня звіт ТСК, то, за словами мітингуючих, вони залишають за собою право перейти до радикальних акцій протесту прямої дії, які влада не зможе ігнорувати.
У мітингу беруть участь кілька десятків активістів БЮТ. Окрім закликів «Притягнути ДОБКІНА й КЕРНЕСА до відповідальності!» та «Провести дострокові вибори у Харкові!», бютівці тримають у руках презервативи з написом «СБУ, МВС, Прокуратура, Парламент, Президент», повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, після останніх подій у міськраді, коли фракція БЮТ через відмову надати слово її представникам покинула залу, харківські бютівці заявили про початок безстрокової кампанії за перевибори мера Харкова та відставку Геннадія КЕРНЕСА.