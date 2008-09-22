Надходження до бюдету області зросли на 35%

Харьков. 22 сентября. УНИАН. За восемь месяцев поступления в бюджет Харьковской области по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличились на 35%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОДА со ссылкой на начальника Главного управления экономики облгосадминистрации Анатолия ДУЛЕНКО.

В целом в сведенный бюджет области за январь-август 2008 г., по предварительным данным, поступило доходов 4586,4 млн. грн., или 105,9% от плана.

А.ДУЛЕНКО отметил, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поступления увеличились на 35%.