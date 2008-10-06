Погода на 7 - 11 жовтня

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень 11-16° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Дощі, в Карпатах з мокрим снігом, у південній частині місцями сильний дощ з грозою. Вночі та вранці в Україні, крім західних та північних областей, місцями туман. Вітер північний, на півдні та сході південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°; у південній та східній частині вночі 9-14°, вдень 14-19°; на високогір`ї Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

8-9 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 8 жовтня у східних областях, вночі в Криму, Приазов`ї та місцями у північних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, у західних, а 9 жовтня і в північних областях 3-8° тепла; вдень 11-16°, у південній частині до 19°; на високогір`ї Карпат вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла.

10 жовтня в Україні без опадів, лише вдень у північних та більшості західних областей невеликий дощ; 11 жовтня на більшій частині території країни невеликі та помірні дощі. Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 10-16°, 10 жовтня в Криму до 18°.

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 13-15°.

У Київській області хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.

8-9 жовтня у столичному регіоні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 8 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8 жовтня 6-11°, 9 жовтня 3-8° тепла; вдень 11-16°.

10-11 жовтня на Київщині невеликий дощ, лише вночі 10 жовтня без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 10-15°.