У Харкові житло економ-класу трохи подешевшало

Харків. 16 жовтня. УНІАН. У Харкові вартість первинного житла економ-класу у вересні ц.р. знизилася на 0,2% - з 1249,6 дол. до 1247,1 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили у девелоперській компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, м. Харків).

Як указується в повідомленні, вартість житла бізнес-класу зменшилася на 0,7% з 1811,4 дол. до 1799,7 дол. за 1 кв.м.

При цьому вартість житла преміум-класу за вересень знизилася на 3,6% - з 3079,8 дол. до 2969,8 дол.

Провідний фахівець відділу роботи з інвесторами МКДУ Наталія ГОРОДЕЦЬКА зазначила, що в сегменті «преміум» ціни за серпень-вересень фактично повернулися на рівень липня, коли відбулося різке зростання на 6,8%. Інші сегменти в основному зберігають стабільність. «Спекулятивного інтересу стало менше, оскільки він в основному базувався на використанні іпотечних кредитів і зараз зазнає труднощів з доступом до фінансових ресурсів. Але реальний життєвий попит дуже високий. Тому, хоча споживча платоспроможність дещо підірвана кризою на фінансових ринках, у вересні відмічено пожвавлення попиту і кількість операцій збільшилася», - сказала вона.

Директор МКДУ Дмитро КУТОВИЙ вважає, що позитивним ефектом кризи буде чіткіша структуризація і сегментація ринку. «Кожен об`єкт займе відповідну своїм реальним якісним характеристикам цінову нішу», - відзначив директор МКДУ.

За його словами, найближчими місяцями ринок поступово стабілізується. На думку Д.КУТОВОГО, пожвавленню ринку нерухомості сприятиме, зокрема, і нестабільна ситуація у фінансовому секторі. «Спочатку бездіяльність, а потім непередбачувані рішення Нацбанку, на жаль, вже призвели до часткового відтоку ресурсів з банківської сфери. Дуже скоро стане очевидним, що на ринку не так багато інструментів для вкладення коштів, що звільнилися, і що нерухомість є і стабільним, і перспективним інструментом. В результаті значна частина фінансових потоків знов переорієнтується на цей ринок», - додав він.

Довідка УНІАН. ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» - девелоперська компанія Харкова, створена в 1997 році. Першою в місті зайнялася будівництвом житла бізнес-класу. Спеціалізується на девелопменті, будівництві сучасного житла та комерційної нерухомості, а також управлінні нерухомістю. Упровадила в професійну практику індекс МКДУ, завдяки якому фахівці мають уявлення про тенденції первинного ринку житла в Харкові.

В компанії працює близько 500 чоловік.

Обіг МКДУ за 2007 рік становив близько 225 млн. грн. (у 2006 році - близько 120 млн. грн., в 2005 році - близько 90 млн. грн., в 2004 р. - 35 млн. грн.).