Харків затвердив Генплан об’єктів до Євро-2012

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Харківський міськвиконком затвердив Генеральний план інфраструктури об’єктів, які будуть задіяні у ході проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника Харківського міського голови – директора Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. та спорту Віктор ХРИСТОЄВА, в цілому до Євро-2012 Харків планує підготувати 75 об’єктів.

За його словами, загальна сума вартості включених до Генплану об’єктів становитиме 7 млрд. грн.

Програма підготовки передбачає 7 головних завдань. Зокрема, це реконструкція спортивного комплексу «Металіст», на яку виділяється 362 млн. грн., створення трьох навчально-спортивних баз для тренувань команд (48 млн. грн.), а також реконструкція аеропорту (710 млн. грн.). Окремі напрямки підготовки становлять також міський транспорт, готелі, медичне забезпечення, міські дороги.

На підготовку 64 об’єктів у Харкові передбачено 6,6 млрд. грн. капіталовкладень. До Генплану увійшли також 11 об’єктів Полтави (380 млн. грн.), зокрема, резервний аеропорт і 10 готелів, повідомив В.ХРИСТОЄВ.

За його словами, крім цього, окремо існує ще Харківська міська цільова програма, яка передбачає 21 завдання із загальною сумою фінансування в 9,1 млрд. грн.

Фінансування процесу підготовки об’єктів до Євро-2012 здійснюватиметься з різних джерел. Це, зокрема, фінансування з державного та місцевих бюджетів, а також кошти інвесторів, зазначив В.ХРИСТОЄВ.

При цьому він не виключив, що до Генплану можуть бути внесені ще кілька об`єктів, зокрема, це інші готелі Харкова, які не увійшли до загального списку. Це цілком імовірно, сказав В.ХРИСТОЄВ, оскільки сьогодні урядом ще розглядаються і вносяться зміни у Державну програму підготовки до Євро-2012.