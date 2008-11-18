Гривня знову падає?

Харків. 18 листопада. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України відбувається швидке зростання долара. Так, торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8150/5,8500 грн., а до 12:00 ціни виросли до 5,9000/5,9550.

При цьому офіційний курс, встановлений на сьогодні Національним банком, дорівнює 579,39 грн. за 100 американських доларів.