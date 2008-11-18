Гривня знову падає?
12:58, 18 листопада 2008Харьків
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Офіційний курс - 579,39 грн. за 100 дол
Харків. 18 листопада. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України відбувається швидке зростання долара. Так, торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8150/5,8500 грн., а до 12:00 ціни виросли до 5,9000/5,9550.
При цьому офіційний курс, встановлений на сьогодні Національним банком, дорівнює 579,39 грн. за 100 американських доларів.
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