Семенюк не продаватиме Турбоатому

Харків. 17 грудня. УНІАН. ВАТ «Турбоатом» не може бути проданим, оскільки відповідне рішення Кабінету міністрів України незаконне.

Про це сьогодні заявила на прес-конференції у Харкові голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про можливість продажу ВАТ «Турбоатом».

«Розпорядження Кабінету міністрів про приватизацію «Турбоатому» виконано не може бути, бо не прийнята ні програма приватизації, ні законодавство по приватизації і не виконано указу № 200 Президента», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, продаж «Турбоатому» мотивується пошуком ефективного власника. «Але навіщо його продавати, якщо держава ефективний власник і підприємство приносить прибутки», - зазначила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Реальними причинами негайної приватизації промислових гігантів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО назвала «задоволення апетитів тих олігархів, які фінансуватимуть вибори».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наголосила, що розпорядження Кабінету міністрів України видано неправомірно, оскільки з ініціативою передачі майна може виступати тільки Фонд державного майна України.