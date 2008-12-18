Харків відзначив 100-річчя Шевельова

Харків. 18 листопада. УНІАН. У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна пройшла міжнародна наукова конференція «Наукова спадщина Юрія Шевельова і світ сучасної української філології. До 100-річчя від дня народження Ю.Шевельова».

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому міжнародному форумі пролунали доповіді Міхаеля МОЗЕРА (доктор філологічних наук, професор Інституту славістики Віденського університету), Юрія БЕЗХУТРОГО (доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна), Володимира КАЛАШНИКА (доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови ХНУ ім. В.Н. Каразіна) та інших науковців-філологів з різних вишів України.

На конференції розглядалися питання інтерпретації Ю.ШЕВЕЛЬОВИМ української класичної літератури, проблеми вивчення наукової спадщини вченого, стан і перспективи сучасної української філології.

Довідка УНІАН: ШЕВЕЛЬОВ Юрій Володимирович (1908 – 2002), псевдоніми і криптоніми – Григорій Шевчук, Шерех, Šerech, Sherekh, Sher; Гр. Ш., Ю. Ш. та ін. Народився 17.ХІІ 1908 у м. Ломжа, тепер Білостоцького воєводства, Польща. Український мовознавець і літературознавець, славіст у США, доктор філософії з 1949, професор з 1958, дійсний член УВАН з 1945, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка з 1949, академік НАН України з 1990, почесний доктор Альбертського (Едмонтон, Канада, 1983), Лундського (Швеція, 1984) і Харківського (з 1999) університетів. У 1910 переїхав з батьками до Харкова, де 1931 закінчив Інститут професійної освіти. 1939 захистив канд. дис. Працював викладачем, згодом доцентом Укр. інституту журналістики (1933-39) та Харківського університету (1939-43, з 1941 — зав. кафедри укр. філології). 1943 виїхав до Львова, 1944 – до Німеччини; доцент Українського вільного університету (Мюнхен, 1946 — 49), лектор української і російської мов у Лундському (1950 – 52), а після – в Гарвард, (м. Кембридж, 1952 — 54) ун-тах. Протягом 1954 – 58 – доцент, а 1958 – 77 – професор кафедри слов’янської філології Колумбійського університету (Нью-Йорк). Був заступником голови об’єднання «Мистецький український рух» («МУР», 1945-49, Мюнхен). У 1959-61 і 1981 – 86 обіймав посаду президента УВАН. Засновник Об’єднання укр. письменників «Слово».