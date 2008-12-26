Пам’ятний знак УПА буде передано до Івано-Франківська?

Харків. 26 грудня. УНІАН. Івано-Франківський міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС погодився на пропозицію мера Харкова Михайла ДОБКІНА прийняти пам’ятний знак УПА на зберігання і сподівається, що громада міста його підтримає.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію щодо реакції В.АНУШКЕВИЧУСА на події у Харкові розміщено на сайті Івано-Франківської міськради.

За словами В.АНУШКЕВИЧУСА, «абсурдне рішення Харківської обласної ради про демонтаж пам’ятного знаку, який було встановлено на честь 50-річчя Української Повстанської Армії в Молодіжному парку Харкова, викликає лише подив».

Проте, йдеться у повідомленні, зважаючи на численні акції вандалізму над па’ятним знаком УПА в Харкові, В.АНУШКЕВИЧУС прийняв рішення про гідне його зберігання в Івано-Франківську. Водночас, В.АНУШКЕВИЧУС переконаний, що «історична справедливість обов’язково буде відновлена і українці зі Східних та Центральних областей дізнаються правду про Степана Бандеру, його родину та соратників, які були закатовані у німецьких концтаборах». Радянська пропаганда, стверджує В.АНУШКЕВИЧУС, зробила все для того, щоб спотворити істину про Бандеру та воїнів УПА, називаючи їх соратниками та посібниками німців. Проте, для УПА, зауважив мер Івано-Франківська, «найголовнішим ворогом був той, хто посягав на волю українців. Незалежна Україна для УПА була головною перемогою, за яку вони заплатили своїм здоров’ям та життям. Тому, каже В.АНУШКЕВИЧУС «я глибоко переконаний, що харківський пам’ятний знак обов’язково повернеться з Івано-Франківська на свою батьківщину». Для цього потрібний лише час і терпіння, додав мер Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня депутати Харківської облради звернулися до Харківської міськради та міського голови М.ДОБКІНА з проханням демонтувати пам’ятний знак на честь УПА армії в Молодіжному парку Харкова, який, як вони вважають, встановлений незаконно.

Зіславшись на рішення Харківської облради, 24 грудня ц.р. М. ДОБКІН запропонував В.АНУШКЕВИЧУСУ прийняти на зберігання цей пам’ятний знак в Івано-Франківську.

16 квітня 2008 р. міськрада Харкова скасувала рішення виконкому міськради, ухвалене у вересні 1992 р., яким було дано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків у Молодіжному парку Харкова.

Пам’ятний знак УПА був встановлений у Молодіжному парку Харкова 1992 року з нагоди 50-річчя УПА. Цей знак входить до комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України». У вересні 2008 року комплекс був внесений до Реєстру пам’ятників культури і охороняється державою.