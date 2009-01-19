Фельдман прогнозує ціну на газ - $250

Харків. 19 січня. УНІАН. Народний депутат України, радник прем’єр-міністра України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що після останніх переговорів у Москві між керівниками урядів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА середньорічна ціна на газ для України може становити 250 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив О.ФЕЛЬДМАН на прес-конференції, присвяченій політичній і економічній ситуації в Україні та проблемам у газовій сфері.

«Ті страшні цифри, які називають, – їх не буде. У першому кварталі змін взагалі не буде, тому що Юлія Володимирівна встигла вчасно закачати газ у газосховища, і ціна залишиться без змін. Що буде далі, якою конкретно буде ціна, ми чекаємо разом з вами офіційного оголошення, чекаємо інформації з уряду. Середньорічна ціна, як ми думаємо, буде 250 доларів», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Попри всі складнощі, які виникли останнім часом у газовій сфері, О.ФЕЛЬДМАН вважає, що Україна отримала перемогу у так званій газовій війні.

«Переговори, - зазначив він, - були дуже важкими. Війну ми витримали з гідністю і практично її виграли, тобто Росія пішла з нами на переговори. Ціна для України буде дешевшою на 20%».

Важливо є й те, вважає О. ФЕЛЬДМАН, що «ми відстояли свою газотранспортну систему, а це ключове досягнення. Важливо й те, що ціна транзиту буде європейською, також трохи здешевленою на цей рік, і те, що в 2010 році ми усунемо всі політичні спекуляції».

На думку народного депутата, переговори у Москві відкривають якісно іншу перспективу для України.

«Як би важко не було, як би це було не популярно – це буде кращий спосіб для України - це європейські ціни, це прозора економіка без посередників, без відкатів, без, того, що принижує будь-яку країну. Не будемо повертатися до того моменту: а чому раніше було дешевше. Та тому й було дешевше, що була велика кількість посередників, існували великі тіньові схеми, існували системи відкатів», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.