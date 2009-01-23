Тимошенко у суботу поговорить з Аваковим про пенсії
17:26, 23 січня 2009Харьків
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Селекторна нарада з губернаторами
Харків. 23 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра, 24 січня, проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій з питань виплат пенсій, зарплат та грошового утримання працівників бюджетної сфери.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, початок наради - о 13.00 у приміщенні “Укртелекому” (бульвар Тараса Шевченка, 18).
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