Тимошенко у суботу поговорить з Аваковим про пенсії

Харків. 23 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра, 24 січня, проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій з питань виплат пенсій, зарплат та грошового утримання працівників бюджетної сфери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, початок наради - о 13.00 у приміщенні “Укртелекому” (бульвар Тараса Шевченка, 18).

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