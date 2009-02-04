Уряд допоможе ХАЗу?

Харків. 4 лютого. УНІАН. Уряд України планує вжити заходів для збільшення статутних фондів Харківського авіаційного заводу і заводу «Авіант» для того, щоб підприємства могли розрахуватися з боргами і відновити виробництво літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила 3 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час наради, присвяченій ситуації на Харківському авіаційному заводі і в галузі в цілому.

Прем`єр наголосила, що збільшення статутних фондів планується провести на суму, яка б дозволила розрахуватися з неефективними кредитами, що були взяті у минулі роки.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила Міністерству промислової політики, Міністерству фінансів, а також Головному контрольно-ревізійному управлінню протягом тижня проаналізувати ситуацію і підготувати необхідні документи щодо збільшення фондів.

«Не таке завдання стоїть, що необхідно погасити всі кредити, погасити необхідно неефективні кредити, де великі відсотки тощо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що збільшення фондів можна провести за рахунок збільшення дефіциту бюджету. «Перша спроба – ми на якісь десятки відсотка збільшимо дефіцит бюджету до стабілізаційного фонду. І змінами до бюджету виділимо ці гроші для збільшення статутних капіталів двох авіабудівних заводів. І через планове фінансування дефіциту бюджету наповнимо їх статутні капітали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що уряд веде переговори з шістьма країнами, в яких спостерігається фінансова стабільність, для забезпечення фінансування дефіциту бюджету. «У банках сьогодні фінансувати планові дефіцити неможливо внаслідок світової кризи, тому ми ведемо дискусію з країнами», - зазначила прем’єр-міністр. «Із 6 країн, з якими ми ведемо дискусію, дві погодилися на такий крок. І Україна зможе профінансувати плановий дефіцит бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр висловила сподівання, що Верховна Рада підтримає такі зміни бюджету як першочергові.

«Не проголосує, тоді ми з вами зробимо другий крок. Через Бюджетний комітет, де більшість завжди підтримує позитивні позиції уряду, зробимо відповідні зміни у стабілізаційному фонді на користь двох авіаційних заводів, і наповнимо їх статутні капітали», - сказала прем`єр, доручивши Мінфіну підготувати пропозиції для реалізації такого варіанту.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила членам уряду і керівникам авіазаводів визначити обсяг нових кредитів, які дозволять здійснити добудову літаків, що будуються.

У свою чергу, керівник Харківського авіазаводу Анатолій М’ЯЛИЦЯ повідомив, що підприємству необхідно погасити борги у розмірі 1,6 млрд. грн., що виникли в минулі роки, після чого буде можливість у поточному році закінчити будівництво шести літаків.

Слухаючи доповідь А.М’ЯЛИЦІ про ситуацію на підприємстві, Ю.ТИМОШЕНКО зробила висновок, що з 2002 по 2007 рік «підприємство просто розкрали. Вона була обурена озвученим фактом про те, що колишньому керівництву ХАЗ вдалося один і той же літак продати двом країнам, і одержати гроші від двох покупців.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що авіабудування необхідно визнати третьою пріоритетною галуззю економіки після будівництва і АПК, які вимагають негайного і активного розвитку.

У зв`язку з цим вона доручила своїм підлеглим протягом двох тижнів відпрацювати концепцію міжнародної співпраці у галузі авіабудування.

Прем`єр також доручила визначити 2-3 банки, окрім «Укрексімбанку», для залучення короткострокових кредитів, які б дозволили завершити добудову літаків у 2009 році.