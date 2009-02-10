За долар на міжбанку в обід дають 8,14/8,18 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0750/8,1925, до 11:00 звузився спред – 8,1100/8,1850, а до 12:00 ціни встановилися на наступних значеннях – 8,1425/8,1750.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2220/0,2280, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2230/0,2275, а до 12:00 підвищилися до 0,2255/0,2280. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 35,9170 (-0,0855).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2891/92, продовжуючи змінюватися в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3945/10,5790, до 11:00 ціни становили 10,4500/10,5770, а до 12:00 встановилися на рівні 10,5035/10,5755.