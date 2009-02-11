Долар в обмінниках трохи подешевшав

Середній курс купівлі долара США в комерційних банках України сьогодні знизився на 0,3% порівняно з 10 лютого і становить 8,19 грн., курс продажу знизився також на 0,3% – до 8,32 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні зменшився на 0,3% порівняно з 10 лютого і становить 10,52 грн., курс продажу знизився на 0,1% – до 10,97 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні зменшився на 1,4% порівняно з 10 лютого і становить 0,2026 грн., курс продажу підвищився на 1,2% – до 0,248 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні не змінився порівняно з 10 лютого і становить 8,22 грн., продажу – знизився на 0,3% – до 8,32 грн.

Євро в столиці купують в середньому по 10,61 грн. (на 0,2% дорожче, ніж 10 лютого), продають – по 10,9994 грн. (на 0,2% дешевше).

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,2054 грн. (на 0,6% дешевше, ніж 10 лютого), продають – по 0,2501 грн. (на 1,6% дорожче).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«VAB Банк»: долар США – 8,25/8,35 грн., євро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,21/0,235 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,20/8,40 грн., євро – 10,65/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,23/8,33 грн., євро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Офіційний курс гривні щодо долара США на сьогодні становить 7,70 грн., щодо євро – 9,98459 грн., щодо російського рубля – 0,21431 грн.