Погода на четвер

Харків. 5 березня. УНІАН. У четвер, 5 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, у Карпатах та на Закарпатті помірні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах західних, північних та східних областей вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях та у південній частині пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат до 30 м/с.

Температура у східній частині вночі 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, у західних областях та на узбережжі Криму близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 7-12°.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла, по області вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.