Курси валют у банках Харкова

Долар 8,25 – 8,36 грн.

Харків. 5 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 5 березня: Мегабанк – купівля долара - 8,25 грн. (продаж - 8,7 грн.), євро - 10,4 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,3 (8,7), 10,4 (11), Реал-банк - 8,3 (8,48), 10,4 (10,72), Факторіал-банк - 8,3 (8,6), 10,45 (10,9), Базис - 8,36 (8,57), 10,49 (10,98) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 5 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 4 березня – 770.0000) 100 EUR – 966.7350 (на 4 березня – 971.3550) 10 RUR – 2.1254 (на 4 березня – 2.1268).

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