Курси валют у банках Харкова
10:54, 05 березня 2009Харьків
0 0
Долар 8,25 – 8,36 грн.
Харків. 5 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 5 березня: Мегабанк – купівля долара - 8,25 грн. (продаж - 8,7 грн.), євро - 10,4 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,3 (8,7), 10,4 (11), Реал-банк - 8,3 (8,48), 10,4 (10,72), Факторіал-банк - 8,3 (8,6), 10,45 (10,9), Базис - 8,36 (8,57), 10,49 (10,98) відповідно, інформує SQ.
Як повідомляв УНІАН, на 5 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 770.0000 (на 4 березня – 770.0000)
100 EUR – 966.7350 (на 4 березня – 971.3550)
10 RUR – 2.1254 (на 4 березня – 2.1268).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter