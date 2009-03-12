Аграрії області збільшили обсяги виробництва

Харків. 12 березня. УНІАН. Харківська область збільшила в 2009 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

Він поінформував, що за підсумками роботи агропромислового комплексу області в січні-лютому цього року загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) збільшився по відношенню до аналогічного періоду минулого року на 2,2%.

Зокрема, за даними В.ЗВЄРЄВА, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,1%.