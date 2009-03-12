Динамо – Металіст: нічия у першому таймі
19:47, 12 березня 2009Харьків
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Матч 1/8 Кубку УЄФА
Харків. 12 березня. УНІАН. Внічию завершився перший тайм у матчі 1/8 фіналу Кубку УЄФА між харківським Металістом і київським Динамо.
Як передає кореспондент УНІАН, гра проходила в обопільних атаках, проте більше працювати доводилося воротареві Металіста Олександру Горяїнову.
Динамо більше і гостріше атакувало. Кияни частіше подавали кутові.
Харків’яни більше порушували правила, і судді довелося показати пару «гірчичників»
Гра проходить у Києві на стадіоні імені Валерія ЛОБАНОВСЬКОГО.
Закінчилися також перші тайми в інших сьогоднішніх матчах на Кубок УЄФА:
ЦСКА - Шахтар 0:0
Гамбург - Галатасарай 0:1 (Акман 32).
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