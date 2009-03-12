Динамо – Металіст: нічия у першому таймі

Харків. 12 березня. УНІАН. Внічию завершився перший тайм у матчі 1/8 фіналу Кубку УЄФА між харківським Металістом і київським Динамо.

Як передає кореспондент УНІАН, гра проходила в обопільних атаках, проте більше працювати доводилося воротареві Металіста Олександру Горяїнову.

Динамо більше і гостріше атакувало. Кияни частіше подавали кутові.

Харків’яни більше порушували правила, і судді довелося показати пару «гірчичників»

Гра проходить у Києві на стадіоні імені Валерія ЛОБАНОВСЬКОГО.

Закінчилися також перші тайми в інших сьогоднішніх матчах на Кубок УЄФА:

ЦСКА - Шахтар 0:0

Гамбург - Галатасарай 0:1 (Акман 32).